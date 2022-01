Lo strano sondaggio sull’Eliseo: i francesi credono in Le Pen, ma scommettono sull’«arrogante» Macron (Di martedì 18 gennaio 2022) Non un sondaggio sul gradimento, ma su quale ipotesi ritengano più probabile. In Francia, in vista delle presidenziali di aprile, gli istituti demoscopici si esercitano anche su questo, ricavandone che per il 48% dei cittadini Emmanuel Macron sarà confermato all’Eliseo, mentre le principali sfidanti, Marine Le Pen e Valérie Pécresse, sono date entrambe al 14%, Eric Zemmour al 6%, Jean-Luc Mélenchon al 5% e gli altri sotto il 3%. Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto, invece, danno Macron al 25%, Le Pen e Pécresse al 18%, Zemmour al 13% e Mélenchon al 9%. Macron descritto come «arrogante» nel 68% dei casi La rilevazione è stata realizzata da Elabe per Bfmtv e, insieme al quesito, presenta anche un paio di responsi piuttosto singolari rispetto a Macron: il primo è che il 45% dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Non unsul gradimento, ma su quale ipotesi ritengano più probabile. In Francia, in vista delle presidenziali di aprile, gli istituti demoscopici si esercitano anche su questo, ricavandone che per il 48% dei cittadini Emmanuelsarà confermato all’Eliseo, mentre le principali sfidanti, Marine Le Pen e Valérie Pécresse, sono date entrambe al 14%, Eric Zemmour al 6%, Jean-Luc Mélenchon al 5% e gli altri sotto il 3%. Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto, invece, dannoal 25%, Le Pen e Pécresse al 18%, Zemmour al 13% e Mélenchon al 9%.descritto come «» nel 68% dei casi La rilevazione è stata realizzata da Elabe per Bfmtv e, insieme al quesito, presenta anche un paio di responsi piuttosto singolari rispetto a: il primo è che il 45% dei ...

