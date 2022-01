La violenza mascherata dell’accappatoio di Weinstein

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’accappatoio. L’accappatoio proprio non mi dà pace. Ovunque, nelle storie del #metoo, a un certo punto spunta quest’accappatoio… Non nel corso di una vacanza in spiaggia. Non a casa, in camera da letto. Bensì in ufficio. Durante un colloquio. In albergo. Durante un colloquio. In un contesto simulato come professionale. Ma che razza di ossessione è questa? Proprio non lo capisco. Dico sul serio. Proprio non capisco la scena. Lo svolgimento. Quale dovrebbe essere lo scopo. E nessuno lo spiega. Né durante, né dopo, ovvio. Bisogna arrivarci da soli. Donne giovani o più anziane, colleghe, collaboratrici, dipendenti di hotel, stagiste, donne con cui questi uomini lavorano già da parecchio o che non conoscono, donne che si aspettano di vedere un tizio in completo, in jeans, con qualunque cosa addosso, ma in ogni caso vestito, donne che vengono convocate e ...