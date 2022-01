Insigne Toronto | D’Amico | «Non si pentirà | lo considerano un numero uno»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il procuratoreha parlato della trattativa per il passaggio dialAndreaè stato l’intermediario della trattativa tra Lorenzoe ile ne ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport.– «A settembre abbiamo fatto una lista coi dirigenti dele Lorenzo era al 1° posto. Si ricordi che il club ha vinto il titolo Mls nel 2017 e coi Raptors hanno trionfato nel 2019 nel basket Nba. Loununo e non sidella scelta». PROSSIMO COLPO – «Orel Mangala, 23 anni, Under 21 belga che gioca nello Stoccarda. L’ho appena conosciuto, ha tanta qualità e dinamismo. Può essere importante come ...

Advertising

GoalItalia : Il retroscena su Insigne in MLS: il Toronto lo ha trovato su internet come confermato dal presidente Bill Manning:… - CalcioNews24 : Parla l'intermediario della trattativa #Insigne-#Toronto - kobevissel1 : RT @Joe_Fischetti5: Benvenuto a Toronto @Lor_Insigne! - Sachk0 : RT @Joe_Fischetti5: Benvenuto a Toronto @Lor_Insigne! - SerieASitdown : RT @Joe_Fischetti5: Benvenuto a Toronto @Lor_Insigne! -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

A Napoli (il club azzurro detiene il suo cartellino) qualcuno sussurra che possa diventare l'erede di, l'uomo dell' u tiraggir , in partenza per. E lunedì sera il magazine "B Side" ...Tifo però tantissimo per il Napoli e sono molto amico di Lorenzo. E mi dispiace che a fine stagione si trasferisca a, ma credo abbia fatto bene perché nella vita bisogna anche ...Per l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli non dovrà necessariamente tornare sul mercato per trovare un sostituto di Lorenzo Insigne per la prossima stagione.Calciomercato Napoli, De Laurentiis prosegue nell'ottica di rinnovamento e abbattimento costi: altro addio di prestigio in vista ...