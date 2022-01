Il Sudan nella morsa della dittatura

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilscivola verso unamilitare sempre più brutale e sanguinaria ma la popolazione non si arrende e prosegue le proteste mai cessate dal golpe del 25 ottobre. I comitati popolari e varie associazioniesi hanno lanciato ieri appelli a intensificare manifestazioni e disobbedienza civile in risposta alla strage di lunedì in cui almeno sette dimostranti sono stati uccisi dalla polizia. I feriti sono stati un centinaio. Le forze di sicurezza hanno fatto fuoco contro migliaia di manifestanti a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

L'Alto rappresentante per la politica estera Ue,... "L Unione europea " si legge nella nota " ha sostenuto fin dall inizio le aspirazioni ... I manifestanti protestano contro il golpe militare dello scorso 25 ottobre. Da allora si contano almeno 71 morti: cosa sta succedendo in Sudan ...