Il Cantante Mascherato | le nuove maschere Arrivano Volpe e Lumaca

(Di martedì 18 gennaio 2022) IlVenerdì 11 febbraio prenderà il via in prima serata su Rai 1 la terza edizione de Il, il programma condotto da Milly Carlucci che vedrà nuovi vip pronti a cantare ed esibirsi ben celati sotto mastodontici e spettacolari travestimenti. Se lo scorso anno ad identificarli c’erano il Pappagallo trionfatore, la Farfalla, il Lupo, l’Orsetto, il Gatto, la Giraffa, la Tigre azzurra, il doppio Baby Alieno e la Pecorella, quest’anno toccherà ad altre 12 affascinanti. La conduttrice ha iniziato a svelarle attraverso gli account social della trasmissione e continuerà nei prossimi giorni: in questo post, costantemente aggiornato, le ricapitoleremo per voi. Il3: le 121 – La prima ...

Advertising

infoitcultura : Il Cantante Mascherato 2022, Milly Carlucci svela le prime due maschere - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato 2022, Milly Carlucci svela le prime due maschere #cantantemascherato #millycarlucci - VelvetMagIta : Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela qualche anticipazione: il primo concorrente #VelvetMag #Velvet - _cIarissa_ : RT @martina_prados: Prossima stagione de Il cantante mascherato - zazoomblog : Il Cantante Mascherato Milly Carlucci svela qualche anticipazione: il primo concorrente - #Cantante #Mascherato… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Manca solo poco meno di un mese all'inizio della nuova stagione de Il. Un programma a metà tra talent e game show condotto come sempre dall'instancabile Milly Carlucci . I concorrenti si nasconderanno dietro delle maschere e sarà compito della ...In attesa dell'11 febbraio quando partirà in prima serata su Rai 1 la terza edizione del, Milly Carlucci svela le maschere sui social del programma. Lo aveva annunciato due giorni fa 'lunedì svereremo le maschere' e così è stato, al momento, per le prime due. La prima ...Cantante mascherato, quindi siamo pronti per cominciare, io qui ho copiosi, copiosi…”, sventolando dei fogli, prima di sentiree una voce fuoricampo che dice: “Attenzione che già uno l’hai rivelato, s’ ...Attraverso i social network la Carlucci ha svelato il personaggio col quale si apriranno le danze: “La prima maschera di questa edizione de Il Cantante Mascherato 2022 è la Volpe“. Cambia la giuria de ...