Gf Vip 6, la moglie di Kabir Bedi contro Alex Belli: "Perché una donna dovrebbe voler stare con lui?"

La moglie di Kabir Bedi ieri sera ha sorpreso il gieffino in Casa con un dolce messaggio di auguri per il suo compleanno. Parole molto dolci, quelle spese da Parveen, nei confronti del marito, riportate anche dai colleghi di Biccy.it. 

Ti auguro un felice compleanno ed auguro a noi un buon anniversario. Mi manchi, mi manchi e mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione. E' meraviglioso e surreale e stai andando così bene! Tutta la famiglia ti manda tanto affetto e sono sicura che festeggerai con i tuoi coinquilini, e spero che riescano a conoscere l'uomo che amo così profondamente. Un uomo forte, un gigante gentile. Kabir, continua a sorridere ed a condividere la tua energia, adoro le tue risate. C'è una cosa che ho imparato dalla nostra vita insieme: la vita è una grande avventura, quindi goditi anche questa di ...

