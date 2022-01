GF VIP 6 | Delia in lacrime e Soleil soddisfatta Cos’è successo?

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il blocco Belliful fin dai primi minuti del programma è tornato. Il Grande Fratello Vip 6 lo fanno ancora una volta loro:Duran,Sorge e Alex Belli. Il triangolo continua ad occupare tantissimo spazio durante la diretta di ieri e inaspettatamenteconvince il pubblico del web più di. Ma che? Il confronto traAlfonso Signorini inizia la puntata di lunedì sera raccontando come ha trascorso questi pochi giorni dentro la casaDuran. Immancabile lo spazio dato alla rivaleSorge che scoppia inla sera del suo ingresso. Ma il presentatore non sopporta il modo in cui le due donne stanno affrontando la presenza dell’altra all’interno ...

Biagio si è detto pronto ad affrontare la quarantena per poter tornare al Gfe abbracciare la ... schierata dalla parte diDuran , prima di incontrarla a Cinecittà . Sfinito dalle domande dei ...GF, diretta live di oggi lunedì 17 gennaio:'ruba' Manila a Soleil. Festeggiamenti per Kabir Bedi . Questa sera su canale5 il che seguiremo come sempre minuto per minuto . In nomination ci sono:...Leggi anche > GF Vip, diretta 17 gennaio: Delia 'ruba' Manila a Soleil. Alex Belli, fuori, non ci pensa minimamente e prosegue a scrivere post su Instagram dedicati a Soleil. GF Vip, Delia vuole un co ...Delia vuole prendere una decisione sul suo futuro con Alex… nel frattempo, Soleil esprime qualche perplessità Per Soleil l'intera permanenza di Delia all'interno della Casa rappresenta una provocazion ...