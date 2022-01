Enrico Varriale accusato di stalking: al via il processo (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ iniziato oggi il processo al giornalista Enrico Varriale, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. Lo scorso 30 settembre Varriale era stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al Gip Monica Ciancio che aveva disposto: «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa e di non comunicare con lei neppure per interposta persona. Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo». Il giudice monocratico questa mattina ha fissato l’audizione della donna per il prossimo 9 maggio, esame che avverrà a porte chiuse. Negata la possibilità della presenza di un consulente tecnico Teresa Manente in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ iniziato oggi ilal giornalistadinei confronti della sua ex compagna. Lo scorso 30 settembreera stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al Gip Monica Ciancio che aveva disposto: «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa e di non comunicare con lei neppure per interposta persona. Le condotte poste in essere daldanno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo». Il giudice monocratico questa mattina ha fissato l’audizione della donna per il prossimo 9 maggio, esame che avverrà a porte chiuse. Negata la possibilità della presenza di un consulente tecnico Teresa Manente in ...

