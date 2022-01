Docente no Green pass, "compio 50 anni ma non mi vaccino" (Di martedì 18 gennaio 2022) Compirà 50 anni lunedì ma, nonostante le nuove norme sull'obbligo di vaccinazione, è ancora intenzionato a non vaccinarsi Gianfranco Pigozzi, il Docente di arte "no Green pass" di Orvieto sospeso dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Compirà 50lunedì ma, nonostante le nuove norme sull'obbligo di vaccinazione, è ancora intenzionato a non vaccinarsi Gianfranco Pigozzi, ildi arte "no" di Orvieto sospeso dal ...

Advertising

WRicciardi : fulgido esempio di studenti che danno una lezione etica, scientifica e di intelligenza a una docente (che andrebbe… - pepdecr : RT @SI_sinistra: #Modena, docente no vax al lavoro. 'Un'anomalia' Riso (Cgil): 'Stiamo facendo accertamenti per capire come mai era al lavo… - fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: #Modena, docente no vax al lavoro. 'Un'anomalia' Riso (Cgil): 'Stiamo facendo accertamenti per capire come mai era al lavo… - NFratoianni : RT @SI_sinistra: #Modena, docente no vax al lavoro. 'Un'anomalia' Riso (Cgil): 'Stiamo facendo accertamenti per capire come mai era al lavo… - Sinistrait_ : RT @SI_sinistra: #Modena, docente no vax al lavoro. 'Un'anomalia' Riso (Cgil): 'Stiamo facendo accertamenti per capire come mai era al lavo… -