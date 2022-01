Covid | calano terapie intensive | in Vda numeri da zona gialla

(Di martedì 18 gennaio 2022) Scendono a sei i ricoverati per- 19 in terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta e la Valle d'Aosta in poche ore passa nuovamente dal timore dellarossa ada. Lo ha ...

Scendono a sei i ricoverati per- 19 in terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta e la Valle d'Aosta in poche ore passa nuovamente dal timore della zona rossa a numeri da zona gialla. Lo ha detto all'ANSA il presidente ...Terapia intensivaal Policlinico di Tor Vergata - Ansa . Giornata nera per quanto riguarda la pandemia in Italia. Sono 228.179 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.403. Ma il dato peggiore è quello relativo alle vittime sono invece 434 mentre ieri erano state 287. Nuovo ...Alle 18.00 la sfida tra le ragazze di Barbolini e quelle di Volpini, alle 20.30 il match tra la squadra di Santarelli e quella di Giangrossi ...Sono 228.179 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.403. Le vittime sono invece 434 mentre ieri erano state 287.