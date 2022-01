C’era un imam a Molenbeek

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’della più grande moschea del Belgio, la al Khalil nel quartiere dia Bruxelles, Mohammed Tujgani, è stato privato del suo permesso di soggiorno in Belgio. Obbligo di lasciare il paese e divieto d’ingresso per un periodo di dieci anni. Secondo i servizi di intelligence belgi, l’rappresenta una “minaccia per la sicurezza nazionale”. Secondo quanto riferito dai media, Tujgani ha rilasciato dichiarazioni antisemite. Si riparla dinei giorni in cui uno dei suoi abitanti più tristemente noti, Mohamed Abrini, viene processato a Parigi fra i responsabili degli attentati nella capitale francese (130 morti). Abrini in aula ha detto che preferirebbe vivere in Arabia Saudita, “dove si può essere veri musulmani”, perché “islam e democrazia sono incompatibili”. Abrini ha difeso lo stupro, il ...