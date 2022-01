Calciomercato Lazio, Lotito ha un asso nella manica: colpo dall’Inter (Di martedì 18 gennaio 2022) La Lazio di Claudio Lotito ed Igli Tare pescano in Italia per rinforzare il centrocampo. I biancocelesti provano il colpo dall’Inter dell’ex Inzaghi. La Lazio di Maurizio Sarri e Claudio Lotito è al lavoro per rinforzare la rosa. La finestra invernale di Calciomercato resta ancora aperta per le ultime operazioni in entrata ed uscita. Proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Ladi Claudioed Igli Tare pescano in Italia per rinforzare il centrocampo. I biancocelesti provano ildell’ex Inzaghi. Ladi Maurizio Sarri e Claudioè al lavoro per rinforzare la rosa. La finestra invernale diresta ancora aperta per le ultime operazioni in entrata ed uscita. Proprio Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Muriqi piace al Cska Mosca: contatti in corso - interliveit : RT @RaffaeleAmato14: Idea #Cataldi per l'#Inter, che presto potrebbe sedersi al tavolo con la #Lazio per discutere di #Vecino Cataldi ril… - RaffaeleAmato14 : Idea #Cataldi per l'#Inter, che presto potrebbe sedersi al tavolo con la #Lazio per discutere di #Vecino Cataldi… - CalcioOggi : Lazio: si sblocca il mercato, quattro acquisti per Sarri - CalcioNapoli24 - sportli26181512 : Lazio, Pedro in Paideia: dita incrociate per lo spagnolo: Controlli in clinica Paideia per Pedro questa mattina. Di… -