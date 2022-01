Calcio: Aia in lutto per la scomparsa a 91 anni dell'ex arbitro Alberto Michelotti (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - L'Associazione Italiana Arbitri (Aia) piange la scomparsa a 91 anni di Alberto Michelotti, figura storica del movimento arbitrale, entrato anche a far parte nel 2020 nella Hall of Fame del Calcio italiano. Nel luglio dello scorso anno l'Aia lo aveva nominato Dirigente Benemerito. Divenuto arbitro nel 1958, raggiunse dieci anni dopo la Serie A dove ha diretto 145 partite. Tre le finali di Coppa Italia: 1975 (Fiorentina – Milan), 1980 (Roma – Torino) e 1981 ( Torino – Roma). Nel 1974 gli fu assegnato il Premio Giovanni Mauro. Nominato arbitro internazionale nel 1973, ha ottenuto una brillante carriera anche fuori dai confini nazionali, con le Olimpiadi di Montreal nel 1976, la finale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - L'Associazione Italiana Arbitri (Aia) piange laa 91di, figura storica del movimento arbitrale, entrato anche a far parte nel 2020 nella Hall of Fame delitaliano. Nel luglioo scorso anno l'Aia lo aveva nominato Dirigente Benemerito. Divenutonel 1958, raggiunse diecidopo la Serie A dove ha diretto 145 partite. Tre le finali di Coppa Italia: 1975 (Fiorentina – Milan), 1980 (Roma – Torino) e 1981 ( Torino – Roma). Nel 1974 gli fu assegnato il Premio GiovMauro. Nominatointernazionale nel 1973, ha ottenuto una brillante carriera anche fuori dai confini nazionali, con le Olimpiadi di Montreal nel 1976, la finale di ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanSpezia 1-2, l'@AIA_it chiede scusa. #Serra, lungo stop | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMil… - UILperiferic : Bonucci,ancora peggio,fece testa a testa con Rizzoli e non fu espulso ed oggi schiaffeggia un dirigente e riceve so… - bortogi : RT @gobbissimoio: In una partita di calcio, un clamoroso rigore trasformato in espulsione di chi lo subisce... Cosa esiste di più condizion… - BiagiRicci : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio comunica di aver ricevuto le scuse anticipate da parte dell'AIA - Associazione Italiana Arbitri per… -