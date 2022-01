Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il Quirinale: antologia dei legittimi impedimenti del Cavaliere (Di martedì 18 gennaio 2022) Berlusconi AL Quirinale? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org A settembre aveva bisogno di “riposo assoluto”, stando ai suoi legali di fiducia. Da allora si cimenta però nella corsa verso il Quirinale: malato per presentarsi alle udienze, abile e arruolabile come Presidente della Repubblica. Il centrodestra pare abbia trovato l’accordo attorno al candidato più spigoloso di tutti, quel Silvio Berlusconi che ha imposto se stesso agli alleati e – con telefonisti e telegrafisti al seguito – giura di poter racimolare i 50-60 voti che consentirebbero di risolvere il rebus quirinalizio in favore della sua coalizione. Anche se questo significasse issare sul colle più alto d’Italia un condannato per frode fiscale in via definitiva (2013, vicenda diritti Mediaset), costretto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)AL? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org A settembre aveva bisogno di “riposo assoluto”, stando ai suoi legali di fiducia. Da allora si cimenta però nellaverso ilper presentarsi alle udienze, abile e arruolabile come Presidente della Repubblica. Il centrodestra pare abbia trovato l’accordo attorno al candidato più spigoloso di tutti, quel Silvioche ha imposto se stesso agli alleati e – con telefonisti e telegrafisti al seguito – giura di poter racimolare i 50-60 voti che consentirebbero di risolvere il rebus quirinalizio in favore della sua coalizione. Anche se questo significasse issare sul colle più alto d’Italia un condannato per frode fiscale in via definitiva (2013, vicenda diritti Mediaset), costretto a ...

