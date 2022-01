Benedetta Rossi preoccupata per un’operazione a cui dovrà sottoporsi: lo sfogo (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha affidato ai social un messaggio, una sorta di sfogo Benedetta Rossi, che è seguitissima soprattutto su instagram. Ogni giorno condivide un pezzetto della sua vita con i tanti follower e non ha nascosto il fatto che sta affrontando un momento di preoccupazione. Presto infatti la foodblogger dovrà ricoverarsi in ospedale per una operazione che ha rimandato da tempo. E ha deciso di spiegare a chi la segue, quello che prova. Non nasconde infatti, di essere preoccupata. Cerca di sorridere anche se dietro a quello sguardo, c’è in questo momento ben altro. “L’intervento dovrebbe essere venerdì, mi fanno sapere nelle pRossime ore” ha detto in una storia su instagram la Rossi. Lo sfogo di Benedetta Rossi Le parole di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha affidato ai social un messaggio, una sorta di, che è seguitissima soprattutto su instagram. Ogni giorno condivide un pezzetto della sua vita con i tanti follower e non ha nascosto il fatto che sta affrontando un momento di preoccupazione. Presto infatti la foodbloggerricoverarsi in ospedale per una operazione che ha rimandato da tempo. E ha deciso di spiegare a chi la segue, quello che prova. Non nasconde infatti, di essere. Cerca di sorridere anche se dietro a quello sguardo, c’è in questo momento ben altro. “L’intervento dovrebbe essere venerdì, mi fanno sapere nelle pme ore” ha detto in una storia su instagram la. LodiLe parole di ...

