Australian Open, Casper Ruud ha dato forfait. Dove deve arrivare Jannik Sinner per superarlo in classifica (Di martedì 18 gennaio 2022) Il norvegese Casper Ruud prima dell’odierno forfait dagli Australian Open 2022 di tennis era la testa di serie numero 8 ed agli ottavi di finale avrebbe potuto incrociare il cammino di Jannik Sinner, numero 11 del seeding. Per l’azzurro, quindi, sulla carta ci sono maggiori opportunità di spingersi fino ai quarti di finale. Le teste di serie del tabellone Australiano rispecchiavano il ranking ATP di lunedì 10 gennaio, utilizzato per formare il seeding del primo Slam stagionale: Casper Ruud si trovava all’ottavo posto, mentre Jannik Sinner era sceso al numero 11 della classifica mondiale, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro però sapeva già che ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Il norvegeseprima dell’odiernodagli2022 di tennis era la testa di serie numero 8 ed agli ottavi di finale avrebbe potuto incrociare il cammino di, numero 11 del seeding. Per l’azzurro, quindi, sulla carta ci sono maggiori opportunità di spingersi fino ai quarti di finale. Le teste di serie del tabelloneo rispecchiavano il ranking ATP di lunedì 10 gennaio, utilizzato per formare il seeding del primo Slam stagionale:si trovava all’ottavo posto, mentreera sceso al numero 11 dellamondiale, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro però sapeva già che ...

Advertising

angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - ohdearlordxx : RT @Eurosport_IT: JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ???????? #Eurospo… - paoloigna1 : Il privato aiuta il pubblico in #Australia, per affrontare il numero crescente di ricoveri per #covid19 -