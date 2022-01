Australian Open 2022: tutto facile per Muguruza, bene anche Halep e Kontaveit (Di martedì 18 gennaio 2022) tutto facile per Garbine Muguruza nel primo turno degli Australian Open 2022; la spagnola, numero tre al mondo, ha superato in due set la francese Clara Burel chiudendo sul 6-3 6-4, e nel secondo turno se la vedrà con una Alize Cornet vittoriosa per 6-3 6-3 contro Viktoriya Tomova. bene anche Simona Halep che non fallisce la sfida con la polacca Magdalena Frech (6-4 6-3), così come Elena Rybakina, che dopo aver concesso il primo set al tie-break alla connazionale Zarina Diyas, recupera nel secondo parziale dominando la parte finale del match (6(3)-7 7-6(3) 6-1). La classe 2001 polacca Iga Swiatek domina la sfida contro l’inglese Harriet Dart dopo un inizio in difficoltà dove ha concesso un break all’avversaria recuperando sul finale ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022)per Garbinenel primo turno degli; la spagnola, numero tre al mondo, ha superato in due set la francese Clara Burel chiudendo sul 6-3 6-4, e nel secondo turno se la vedrà con una Alize Cornet vittoriosa per 6-3 6-3 contro Viktoriya Tomova.Simonache non fallisce la sfida con la polacca Magdalena Frech (6-4 6-3), così come Elena Rybakina, che dopo aver concesso il primo set al tie-break alla connazionale Zarina Diyas, recupera nel secondo parziale dominando la parte finale del match (6(3)-7 7-6(3) 6-1). La classe 2001 polacca Iga Swiatek domina la sfida contro l’inglese Harriet Dart dopo un inizio in difficoltà dove ha concesso un break all’avversaria recuperando sul finale ...

