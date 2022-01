Antonella Viola e la vita con la scorta | «Prima rimanevo a lavorare fino a tardi | i No vax non sono tutti violenti»

(Di martedì 18 gennaio 2022) La professoressa, ordinaria di patologia generale al dipartimento di scienze biometriche dell’università di Padova, è sotto. Ha ricevuto minacce e un proiettile dai No vax. E oggi racconta al Corriere della Sera com’è vivere sotto tutela: «Beh, essere sempre accompagnata impatterebbe sulladi chiunque. Sulla mia che ero molto abituata a star sola, a fare lunghe camminate sull’argine, oppure sport, shopping, andare al lavoro da sola… Insomma: è tutto molto strano».fa sapere di aver cambiato abitudini di: «al lavoroalle otto di sera, per esempio, adesso cerco di staccaree andare a casa. Anche loro devono tornare dalle loro famiglie e mi dispiace farfare ...

Advertising

Open_gol : La professoressa racconta come è cambiata la sua vita dopo le minacce - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Antonella Viola sotto scorta. 'Chiunque mi si avvicini lo guardo con sospetto' - Affaritaliani : Antonella Viola sotto scorta. 'Chiunque mi si avvicini lo guardo con sospetto' - Ambro974 : RT @stefania_mileto: @GiovaQuez Questa Antonella Viola? - Marilenapas : RT @fanpage: La professoressa Antonella Viola a #mezzorainpiù racconta le minacce ricevute:'Continuerò a dire che bisogna vaccinare i bambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Viola

: 'Io e la mia famiglia viaggiamo su auto diverse. E' brutto' La vita della dottoressaè radicalmente cambiata da quando a causa delle minacce ricevute, tre buste con proiettili , è costretta a vivere sotto scorta , sorvegliata tutto il giorno e per ogni minimo ...La professoressa, ordinaria di patologia generale al dipartimento di scienze biometriche dell'università di Padova, è sotto scorta. Ha ricevuto minacce e un proiettile dai No vax . E oggi racconta al ...di Giovanni Panettiere I medici in prima linea aprono una breccia nel muro (di gomma) alzato dal ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per preservare le attuali misure di contenime ...La virologa, dopo la terza busta con proiettili ricevuta, vive sorvegliata . "Non smetterò mai di dire che i bambini vanno vaccinati" ...