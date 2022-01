Amici 21, Zerbi contro le critiche di Alex: “L’opinione di un presuntuoso” (Di martedì 18 gennaio 2022) RUDY Zerbi PUNISCE UNO DEI CANTANTI DI LORELLA CUCCARINI LANCIANDO UNA SFIDA contro IL NUOVO ALLIEVO “CALMA”: I FAN NON SOPPORTANO IL COMPORTAMENTO DELL’INSEGNANTE Uno dei professori di canto di Amici 21, Rudy Zerbi, ha deciso di punire uno degli allievi di Lorella Cuccarini: ecco cos’è successo nel daytime andato in onda il 18 Gennaio su Canale 5. LEGGI ANCHE Amici 21, Alessandra Celentano cerca già un sostituto per Mattia Zenzola Nella scorsa puntata, Rudy Zerbi ha deciso di eliminare due sue allieve di canto, ossia Elena Emanuele e Paily, anche se quest’ultima in realtà, ha vissuto l’esperienza della scuola di Maria De Filippi per una sola settimana. Al loro posto è entrato un rapper notato tra i casting, il cui nome d’arte è “Calma”. Sono stati mandati in onda alcuni momenti in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 gennaio 2022) RUDYPUNISCE UNO DEI CANTANTI DI LORELLA CUCCARINI LANCIANDO UNA SFIDAIL NUOVO ALLIEVO “CALMA”: I FAN NON SOPPORTANO IL COMPORTAMENTO DELL’INSEGNANTE Uno dei professori di canto di21, Rudy, ha deciso di punire uno degli allievi di Lorella Cuccarini: ecco cos’è successo nel daytime andato in onda il 18 Gennaio su Canale 5. LEGGI ANCHE21, Alessandra Celentano cerca già un sostituto per Mattia Zenzola Nella scorsa puntata, Rudyha deciso di eliminare due sue allieve di canto, ossia Elena Emanuele e Paily, anche se quest’ultima in realtà, ha vissuto l’esperienza della scuola di Maria De Filippi per una sola settimana. Al loro posto è entrato un rapper notato tra i casting, il cui nome d’arte è “Calma”. Sono stati mandati in onda alcuni momenti in ...

