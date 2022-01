WWE | Grosso match in arrivo per Walter?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ha debuttato in WWE nel gennaio 2019, dominando il roster di NXT UK, e dando filo da torcere anche al gemello americano. E’ il campione più longevo della federazione di Stamford nell’epoca moderna, ed è oggetto del desiderio di parecchi wrestler di casa WWE. E se prima il problema era chefosse impossibilitato a sistemarsi in America, ora che ha risolto i suoi problemi familiari è pronto a conquistare NXT 2.0, e sembra che abbia già trovato un rivale di tutto rispetto. “Io non ho paura di te” L’account Twitter di NXT ha caricato un video che mostrava Malcolm Bivens avere un alterco con, che non è stata certo la migliore delle idee. Tuttavia, Roderick Strong è intervenuto all’ultimo momento per proteggere il suo manager. Strong ha chiarito ache non ha paura di lui, e ha ...