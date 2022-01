Turchia: Kavala resta in carcere (Di lunedì 17 gennaio 2022) I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno ordinato la prosecuzione dell'arresto per il filantropo turco Osman Kavala. Lo annunciano giornalisti turchi presenti in aula ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno ordinato la prosecuzione dell'arresto per il filantropo turco Osman. Lo annunciano giornalisti turchi presenti in aula ...

gioloc28 : RT @filippocicciu: ++ #Turchia: #Kavala resta in carcere ++ I giudici del tribunale di #Istanbul hanno deciso che l'attivista turco per i… - iconanews : Turchia: Kavala resta in carcere - ritafertilidea : RT @RadioRadicale: #Turchia: terza udienza contro l'attivista per i diritti umani #OsmanKavala. Un processo che viola le sentenze della C… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: Intervengono altri avvocati di #OsmanKavala. Che attendono dopo 1.552 giorni le prove dei presunti crimini imputati a… - FuturaDaprile : RT @filippocicciu: ++ #Turchia: #Kavala resta in carcere ++ I giudici del tribunale di #Istanbul hanno deciso che l'attivista turco per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Kavala Turchia: Kavala resta in carcere I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno ordinato la prosecuzione dell'arresto per il filantropo turco Osman Kavala. Lo annunciano giornalisti turchi presenti in aula durante l'udienza. L'attivista per i diritti umani si trova in carcere dal 2017. . 17 gennaio 2022

