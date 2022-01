Speranza blocca le Regioni | “E’ presto per cambiare” Tutte le richieste inascoltate dei governatori

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – “E’per“: così il ministro della Salute Robertoprende tempo rispetto alledelle, che spingono per eliminare o almeno aggiornare le restrizioni anti Covid. Il titolare della Salute promette un tavolo di confronto con i– a questo punto si immagina dopo l’elezione del presidente della Repubblica – ma mette le mani avanti. “Secondo la scienza, tamponi e isolamento servono ancora“. Insomma, peril fatto che la variante Omicron sia molto meno pericolosa delle precedenti e che anche grazie all’altissima percentuale di vaccinati i ricoveri per Covid sono sotto controllo non basta persubito le regole.le ...

Advertising

GibelliniPaolo : RT @IlPrimatoN: Il ministro della Salute: 'Secondo la scienza, tamponi e isolamento servono ancora' - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il ministro della Salute: 'Secondo la scienza, tamponi e isolamento servono ancora' - IlPrimatoN : Il ministro della Salute: 'Secondo la scienza, tamponi e isolamento servono ancora' - jopratix : @InvernoGenerale Se Speranza ti blocca, è un valido motivo per seguirti!!! - fabiopieranton1 : @LucioMalan @GiorgiaMeloni IL CONSIGLIO DI STATO NON SI AZZARDI ANCORA A BOCCIARE LA SENTENZA,LE CURE CI SONO E VAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza blocca

Adnkronos

Oppure siil paese. L'Iss dice che i vaccinati hanno un rischio minimo di finire in ospedale. È un messaggio di fiducia e di". Il Cts ha bocciato l'idea di cambiare il bollettino. Ma ..."Ci sono arrivate - aggiunge - anche varie segnalazioni di gente che anche a pagamento, aveva tutta una serie di interventi già programmati, perchè abbiamo anche i viaggi delladella sanità, ...Prima notte in tenda nel piazzale della rada San Francesco per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che da ieri mattina si è accampato sul molo, dove arrivano i traghetti che navigano sullo Stretto ...Il ritorno dei No vax in piazza. Dal monsignor negazionista Carlo Maria Viganò, all'attore Enrico Montesano, ecco chi ha partecipato alla manifestazione di Roma [VIDEO] ...