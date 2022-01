Siamo sempre al cellulare (e non ce ne rendiamo nemmeno più conto) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima di scrivere questo articolo sono stato pochi minuti al telefono. Il tempo di controllare la mail personale e quella di lavoro, rispondere ad un paio di messaggi su WhatsApp e scorrere senza troppa attenzione il feed di Instagram. Pochi minuti... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima di scrivere questo articolo sono stato pochi minuti al telefono. Il tempo di controllare la mail personale e quella di lavoro, rispondere ad un paio di messaggi su WhatsApp e scorrere senza troppa attenzione il feed di Instagram. Pochi minuti...

Advertising

AnnaSerturini : Carattere, grinta, fame e voglia di andare oltre alle difficoltà in questa partita. Bravissime tutte le giovani ra… - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - fabfazio : #DavidSassoli era una persona rara. Un uomo coraggioso, appassionato, lontano da ogni ambiguità, sempre dalla parte… - Zelo22327952 : @Puupi200000 @avisnazionale Siamo sempre una minaccia per la vita sociale tranne quando si tratta di spremerci, non siamo così stupidi! - MayPinkFlower : @KappaFerruccio Merlino è top, io sono ogni volta combattuta tra lui ed Eggsy, ma io e Merlino siamo troppo uguali… -