Seppi-Majchrzak in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

Andreas Seppi affronterà Kamil Majchrzak al primo turno degli Australian Open 2022, primo evento Slam stagionale, come da tradizione. L'altoatesino ha palesato un buono stato di forma in occasione delle prime uscite stagionali, tra Melbourne e Sydney, con l'obiettivo concreto di performare sulla falsariga di quanto visto recentemente. Il polacco, invece, è sceso in campo in Atp Cup, sorprendendo per solidità contro tennisti dalla classifica più elevata; le abilità di Majchrzak al servizio potrebbero impensierire l'azzurro, sebbene quest'ultimo, considerando esperienza e qualità, risulti leggermente favorito per il passaggio del turno. Valutando però gli stimoli relativi a un evento di questa caratura, la regola fondamentale corrisponde a non sottovalutare gli avversari.

