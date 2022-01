"Sassoli doveva essere qui stasera". Fazio sconvolto conferma: la verità atroce sulla sua morte (Di lunedì 17 gennaio 2022) La morte di David Sassoli, a causa di un sistema immunitario debilitato da tumore con cui combatteva in silenzio da mesi, ha sconvolto anche Fabio Fazio. In collegamento con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, domenica pomeriggio su Rai1, il conduttore di Che tempo che fa rivela: "Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri e lui avrebbe dovuto essere con noi questa sera per la riapertura del programma perché la prima intervista l'aveva rilasciata a noi nel momento dell'insediamento al Parlamento Europeo e quindi voleva concludere la sua presidenza nello stesso modo". Questo a conferma di come il decorso della malattia sia stato drammatico e velocissimo. Lo stesso Sassoli, ex giornalista Rai sbarcato in politica con il Pd e stimatissimo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi David, a causa di un sistema immunitario debilitato da tumore con cui combatteva in silenzio da mesi, haanche Fabio. In collegamento con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, domenica pomeriggio su Rai1, il conduttore di Che tempo che fa rivela: "Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri e lui avrebbe dovutocon noi questa sera per la riapertura del programma perché la prima intervista l'aveva rilasciata a noi nel momento dell'insediamento al Parlamento Europeo e quindi voleva concludere la sua presidenza nello stesso modo". Questo adi come il decorso della malattia sia stato drammatico e velocissimo. Lo stesso, ex giornalista Rai sbarcato in politica con il Pd e stimatissimo a ...

