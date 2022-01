Sanremo 2022, Aka7even risultato positivo al Covid: a rischio la sua partecipazione? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Aka7even ha contratto il Covid-19, il cantante è stato uno dei finalisti di Amici 20 ed è uno dei big del Festival di Sanremo 2022. È stato lo stesso ex protagonista del talent show di Maria De Filippi a comunicare sui social di essere risultato positivo ad un tampone molecolare. Ecco il suo tweet: Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha contratto il-19, il cantante è stato uno dei finalisti di Amici 20 ed è uno dei big del Festival di. È stato lo stesso ex protagonista del talent show di Maria De Filippi a comunicare sui social di esseread un tampone molecolare. Ecco il suo tweet: Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sonoal-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sonoal-19. Fortunatamente ...

