Sampdoria, colpo in arrivo dall'Inter: annuncio in settimana (Di martedì 18 gennaio 2022) La Sampdoria è pronta ad abbracciare il suo nuovo centrocampista. Infatti, la società blucerchiata avrebbe trovato l'accordo con l'Inter, in un prestito secco fino a giugno, per l'arrivo di Stefano Sensi. Stando alle parole di Fabrizio Romano, la trattativa tra i due club dovrebbe concludersi con una fumata bianca in settimana. Giampaolo potrà dunque contare su un altro centrocampista di qualità per poter puntare ad una salvezza tranquilla. Alla corte dell'ex tecnico del Toro potrebbero arrivare, inoltre, altri innesti importanti. Sono stati accostati diversi profili alla squadra di Genova tra cui Piccoli, conteso in un derby di mercato col Genoa, Samu Castillejo e Fabio Borini. POTREBBE INTERESSARTI: Milan-Spezia, arrivano le scuse dell'Aia: provvedimenti in vista?

