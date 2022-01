Quanto ne sappiamo sul riconoscimento biometrico | NOVESEDICESIMI (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sapevi che, se stai sbloccando il tuo smartphone con il riconoscimento facciale o con l’impronta digitale, stai utilizzando un sistema che si basa sulla biometria? E lo sai che, attraverso questo sistema, è possibile anche effettuare operazioni bancarie (o di altro genere, ma molto simili)? Inoltre, il riconoscimento biometrico può essere alla base di diversi sistemi di controllo e, proprio per questo motivo, sta diventando un tema su cui le legislazioni degli stati devono intervenire in maniera univoca e senza alcuna incertezza, proprio perché – spesso – sono in gioco delle libertà fondamentali. Per questo motivo, Giornalettismo ha deciso di aprire proprio con il tema del riconoscimento biometrico la serie del suo format di approfondimento, NOVESEDICESIMI. Attraverso il canale ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sapevi che, se stai sbloccando il tuo smartphone con ilfacciale o con l’impronta digitale, stai utilizzando un sistema che si basa sulla biometria? E lo sai che, attraverso questo sistema, è possibile anche effettuare operazioni bancarie (o di altro genere, ma molto simili)? Inoltre, ilpuò essere alla base di diversi sistemi di controllo e, proprio per questo motivo, sta diventando un tema su cui le legislazioni degli stati devono intervenire in maniera univoca e senza alcuna incertezza, proprio perché – spesso – sono in gioco delle libertà fondamentali. Per questo motivo, Giornalettismo ha deciso di aprire proprio con il tema della serie del suo format di approfondimento,. Attraverso il canale ...

