Quanta RAM occorre per giocare con il PC?

Di Quanta RAM ha bisogno il tuo PC gaming? La risposta è dipende, dipende dal tipo di giochi e da come vuoi giocarci. Se vuoi giocare con le ultime versioni dei titoli AAA con le impostazioni più elevate possibili, allora devi assicurarti che ogni componente del tuo PC sia di prim'ordine, compresa la RAM. Tuttavia, se vuoi giocare a giochi meno impegnativi o indie con impostazioni inferiori, puoi cavartela con molta meno memoria.

I migliori notebook da gioco del 2022

Quanta RAM serve al tuo PC gaming?

Ci sono una miriade di PC gaming diversi per caratteristiche e prezzi e trovare quello giusto non è sempre semplice, soprattutto quando non si hanno le idee chiare. Di certo, una della caratteristiche da prendere in considerazione è la quantità di RAM necessaria per poter giocare ai titoli che ...

