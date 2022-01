Piazza Affari positiva, lettera su Telecom Italia (Di lunedì 17 gennaio 2022) La settimana dei listini europei inizia con il segno più. Le indicazioni migliori delle stime arrivate dai dati cinesi (con un +4%, il Pil del quarto trimestre ha battuto le stime) e la disponibilità delle autorità a sostenere la crescita economica, hanno permesso alle piazze finanziarie europee di iniziare la settimana con il segno più. Con il faro rappresentato da Wall Street spento a causa del Martin Luther King Day, il Ftse Mib al termine della prima seduta della settimana si è fermato a 27.688,56 punti, +0,53% rispetto al dato precedente. In controtendenza rispetto all’andamento del paniere delle blue chip, le azioni Telecom Italia hanno terminato con un rosso del 3,12% dopo le indiscrezioni relative la presunta volontà della Cassa Depositi e Prestiti di un riassetto degli asset senza passare dall’Opa di KKR. Segno meno anche per l’accoppiata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) La settimana dei listini europei inizia con il segno più. Le indicazioni migliori delle stime arrivate dai dati cinesi (con un +4%, il Pil del quarto trimestre ha battuto le stime) e la disponibilità delle autorità a sostenere la crescita economica, hanno permesso alle piazze finanziarie europee di iniziare la settimana con il segno più. Con il faro rappresentato da Wall Street spento a causa del Martin Luther King Day, il Ftse Mib al termine della prima seduta della settimana si è fermato a 27.688,56 punti, +0,53% rispetto al dato precedente. In controtendenza rispetto all’andamento del paniere delle blue chip, le azionihanno terminato con un rosso del 3,12% dopo le indiscrezioni relative la presunta volontà della Cassa Depositi e Prestiti di un riassetto degli asset senza passare dall’Opa di KKR. Segno meno anche per l’accoppiata ...

