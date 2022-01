Parigi, mascherina obbligatoria nei luoghi più affollati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parigi corre ai ripari contro la variante Omicron e rende obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto in alcuni luoghi della città, quelli a rischio assembramento più alti. Una misura già adottata in passato, quando il virus correva come oggi. Le zone interessate sono mercatini, fermate dei mezzi pubblici, raduni con più di 10 persone. E ancora le zone intorno a alle stazioni, ai centri commerciali, alle scuole, alle università, ai luoghi di culto, e più generalmente in tutte le file d’attesa esterne. L’ordinanza, entrata in vigore oggi, era attesa già da qualche giorno. Il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, venerdì scorso, aveva infatti annunciato imminente provvedimenti, entrati in vigore a partire da oggi. La giustizia francese ha invece bloccato il provvedimento che prevedeva l’uso obbligatorio della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022)corre ai ripari contro la variante Omicron e rende obbligatorio l’uso dellaall’aperto in alcunidella città, quelli a rischio assembramento più alti. Una misura già adottata in passato, quando il virus correva come oggi. Le zone interessate sono mercatini, fermate dei mezzi pubblici, raduni con più di 10 persone. E ancora le zone intorno a alle stazioni, ai centri commerciali, alle scuole, alle università, aidi culto, e più generalmente in tutte le file d’attesa esterne. L’ordinanza, entrata in vigore oggi, era attesa già da qualche giorno. Il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, venerdì scorso, aveva infatti annunciato imminente provvedimenti, entrati in vigore a partire da oggi. La giustizia francese ha invece bloccato il provvedimento che prevedeva l’uso obbligatorio della ...

