Motomondiale | buon test Marquez a Portimao | ' nessun problema alla vista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Dopo essere tornato al motociclismo in sella ad una moto in una pista da motocross, il recupero di Marcha fatto un altro passo avanti con un'intera giornata di guida della Honda RC213V-S a Portimano in Portogallo. Per la prima volta da quando ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna il 24 ottobre 2021, Marcè tornato su un circuito chiuso mentre continuava a valutare lo sviluppo e il miglioramento della sua diplopia. Completando un totale di 65 giri nel corso della giornata,e il suo team sono stati in grado di valutare ulteriormente la sua condizione attuale indel Campionato del Mondo MotoGp 2022. L'otto volte Campione del Mondo è stato prima di tutto felicissimo di provare l'emozione di guidare di nuovo dopo la sua pausa forzata....