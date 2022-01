Misinto | a scuola arrivano i rilevatori della qualità dell’aria

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 17 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una grande novità caratterizzerà d’ora in avanti laprimaria “G. Marconi” die ad annunciarla è stato proprio il sindaco Matteo Piuri: si tratta deiche, durante queste vacanze natalizie, sono stati installati in ogni classestruttura. “Abbiamo voluto far trovare un regalo ai nostri bambinitds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.