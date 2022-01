Milan-Spezia, grave errore dell’arbitro: non concede il vantaggio e il gol a Messias, poi l’1-2 decisivo [VIDEO] (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sorprese nelle ultime partite della 22esima giornata del campionato di Serie A, lo Spezia ha vinto a San Siro contro il Milan, ma la partita è stata condizionata da un gravissimo errore dell’arbitro. Partenza sprint dei rossoneri con Leao e Ibrahimovic, solo uno strepitoso Provedel ferma gli attaccanti rossoneri. Il portiere sbaglia al 44? e procura un calcio di rigore, Theo Hernandez sbaglia. Passano solo pochi minuti e il Milan passa in vantaggio con Leao. La squadra di Pioli non riesce a chiuderla, entra Agudelo e pareggia la partita. Clamoroso nel finale, Messias va in gol ma l’arbitro non concede il vantaggio e fischia una punizione, traversa dei rossoneri con Ibra. Sul ribaltamento di fronte lo Spezia trova ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sorprese nelle ultime partite della 22esima giornata del campionato di Serie A, loha vinto a San Siro contro il, ma la partita è stata condizionata da un gravissimo. Partenza sprint dei rossoneri con Leao e Ibrahimovic, solo uno strepitoso Provedel ferma gli attaccanti rossoneri. Il portiere sbaglia al 44? e procura un calcio di rigore, Theo Hernandez sbaglia. Passano solo pochi minuti e ilpassa incon Leao. La squadra di Pioli non riesce a chiuderla, entra Agudelo e pareggia la partita. Clamoroso nel finale,va in gol ma l’arbitro nonile fischia una punizione, traversa dei rossoneri con Ibra. Sul ribaltamento di fronte lotrova ...

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - petitoblu : @FedericaDB22 Fede il Milan con lo Spezia entra in campo e il primo tempo finisce 3-0. Non dimentichiamo che nel se… - TuttoMercatoWeb : -