Milan-Spezia 1-1 | pareggio di Agudelo | LIVE NEWS

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Gazzetta_it : Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza #MilanSpezia #SerieA - calciomercatoit : ?? - JJMonrowFut : RT @FT_Total: ? DESCANSOS #SerieA ???? Bologna 0-1 Napoli (Lozano) Milan 1-0 Spezia (Leao) - Aquilaema : RT @matthew_jmpd: A che minuto quelli dello Spezia regaleranno il gol al Milan? Si accettano scommesse io dico al 43' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Spezia

FIRENZE - Messi da parte i ko nel derby con loin campionato e con ilin Coppa Italia, costato l'esonero a Shevchenko, un Genoa in emergenza cerca l'impresa all'Artemio Franchi , a caccia di fondamentali punti salvezza: la situazione ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...84' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, nessun problema per i difensori dello Spezia, che allontanano la minaccia. 83' Sostituzione per il Milan: Rebic prende ...Le pagelle e il tabellino di Spezia-Milan, gara utile per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A, appena terminata.