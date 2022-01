McLaren | clamorosa stilettata | “Alcuni team vogliono vincere con assegni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Bomba mediatica sganciata direttamente da Woking. Il bottone rosso sulla scrivania è stato schiacciato da Zack Brown, CEO della. Secondo quanto dichiarato dal dirigente sportivo, alcune scuderie vorrebbero utilizzare le Sprint Race come ‘grimaldello’ per scardinare il budget cap. Le parole del CEO diEcco cosa ha detto il dirigente della casa di Woking che si è scagliato, senza fare nomi e rimanendo sul vago, contro alcune scuderie di Formula Uno che affollano il paddock con la: “Alcune squadre cercano ancora scuse per alzare il tetto dei costi ei campionati con i libretti degli– ha scritto Brown sul sito ufficiale del– il lobbismo in corso da parte di certiper far aumentare il tetto dei costi per i danni ...