(Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio si è conclusa la XX edizione delDeall’Auditorium Parco delladi Roma.si è aggiudicato la vittoriaportando live il suo”, accompagnato da Riccardo Cherubini e Sandro Paoli (produttore e arrangiatore del pezzo). Oltre alla prestigiosa Targa,ha vinto un assegno da € 10.000 da Nuovo IMAIE per la realizzazione di un live tour di almeno 6 concerti. Commenta: “Vincere ildedicato a quello che nell’immaginario collettivo è considerato IL cantautore per eccellenza ha un ...

Advertising

OltreleColonne : Lorenzo Santangelo: il suo ultimo singolo “L’arancio” vincitore nella sezione Musica del Premio Fabrizio De Andrè… - OndeIndie : Lorenzo Santangelo vince la sezione Musica del Premio Fabrizio De Andrè - NatasciaRomina : Lorenzo Santangelo vince la sezione Musica del Premio Fabrizio De Andrè - FlashStyleMagaz : Lorenzo Santangelo vince la sezione Musica del Premio Fabrizio De Andrè - informazionecs : Lorenzo Santangelo si aggiudica la vittoria del Premio Frabrizio De Andrè con il suo ultimo singolo 'L'arancio' -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Santangelo

... è stato, artista romano, vissuto negli ultimi sette anni in Australia e ora tornato con un brano struggente, L'arancio , cantautorale (l'unico del genere tra gli otto finalisti ...Il premio "Fabrizio De André" si è concluso e al primo posto, nella sezione musica, è arrivato il cantante romano, con il suo brano "L'arancio". Niente da fare, quindi, per Alberto Baroni , in arte Fogg , il musicista di Pontedera che dopo le semifinali era riuscito ad arrivare fino alla ...Mercoledì 12 gennaio si è conclusa la XX edizione del Premio Fabrizio De Andrè all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Lorenzo Santangelo si è aggiudicato ...Mercoledì 12 gennaio si è conclusa la XX edizione del Premio Fabrizio De Andrè all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Lorenzo Santangelo si è aggiudicato la vittoria nella sezione Musica portando ...