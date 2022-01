Lo sfogo di Damiano dei Måneskin | ‘Non sono un dannato giocattolo”

(Di lunedì 17 gennaio 2022)David è su tutte le furie a causa delle voci, che si rincorrono da giorni, su una presunta crisi con la fidanzata Giorgia Soleri. Il cantante deiha deciso di sfogarsi, affidando a Twitter poche parole, concise ma intrise di rabbia, dove emerge tutto il suo disagio nell’affrontare questa forte violazione della sua privacy. Vi raccomandiamo...dei Ma?neskin e lo scatto raro (e dolcissimo) con Giorgia Soleri Il cantante ha pubblicato nelle stories di Instagram una foto in occasione del 26esimo compleanno della modella: un'immagine inedita, fuori dagli s... “nauseato. Parlate veramente troppo.una persona, non un”, ha twittato il ...

dei Maneskin, il tweetDavid ha scritto un tweet, in inglese, nel primo pomeriggio di oggi. Il cantante ha detto di essersi 'sentito molto male' negli ultimi giorn. Poi ha aggiunto: ' ...La carriera die dei Maneskin è in forte ascesa. La band romana, dopo avere vinto Sanremo e avere trionfato agli Eurovision Song Contest, ha catturato l'attenzione del pubblico e della stampa ...La voce dei Maneskin, Damiano David, si è preso qualche giorno di pausa dai social dopo gli ultimi che circolano sul suo conto, ma dopo si lascia andare ad un duro sfogo su Twitter. Con la tua autoriz ...Ci eravamo già chiesti se la notizia-gossip dats da Dagospia avesse un qualche fondamento: Damiano dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri affronterebbero una crisi perché “soprattutto a livello in ...