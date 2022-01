L'Europa tra l'immobilismo tedesco e il pantano ucraino (di G. Barbieri) (Di lunedì 17 gennaio 2022) (di Giovanni Barbieri, membro del Comitato Scientifico del Cranec, Università Cattolica del Sacro Cuore) Quale futuro per l’Unione Europea? In maggio del 2020 l’Ue sembrava aver adottato un approccio decisamente più dinamico rispetto al passato, guardando al futuro con maggiore fiducia in sé stessa e in una prospettiva più comunitaria del solito. La sensazione, specie dopo la lettera di auspici su autonomia e sovranità europea firmata da Macron e Merkel nello stesso mese, era che si fosse veramente messo in moto un meccanismo di sviluppo interno, fondato anche sulle cooperazioni rafforzate, che avrebbe impresso alle Istituzioni europee un cambio di passo decisivo. In effetti, con la decisione del Consiglio UE del luglio successivo sul piano di ripresa europeo (poi #NextGenerationEU) questa sensazione venne confermata, sopratutto grazie alla decisione adottata in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) (di Giovanni, membro del Comitato Scientifico del Cranec, Università Cattolica del Sacro Cuore) Quale futuro per l’Unione Europea? In maggio del 2020 l’Ue sembrava aver adottato un approccio decisamente più dinamico rispetto al passato, guardando al futuro con maggiore fiducia in sé stessa e in una prospettiva più comunitaria del solito. La sensazione, specie dopo la lettera di auspici su autonomia e sovranità europea firmata da Macron e Merkel nello stesso mese, era che si fosse veramente messo in moto un meccanismo di sviluppo interno, fondato anche sulle cooperazioni rafforzate, che avrebbe impresso alle Istituzioni europee un cambio di passo decisivo. In effetti, con la decisione del Consiglio UE del luglio successivo sul piano di ripresa europeo (poi #NextGenerationEU) questa sensazione venne confermata, sopratutto grazie alla decisione adottata in ...

