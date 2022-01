Leao crack del 2022 | dati impressionanti per il portoghese

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . È il giocatore più decisivo della Serie A Rafaelporta in vantaggio il Milan allo scadere del primo tempo con lo Spezia. Ilè il giocatore di Serie A che è stato coinvolto in più gol nelin tutte le competizioni: cinque (tre reti, due assist). L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Luca_Trento : Grande #Leao, crack vero…è ma Bastoni 50 milioni ?? - CarloCarson6589 : Leao contro lo Spezia. Mi raccomando non tardiamo con questo rinnovo speculando sul milione. Questo è già un crack - tripalosky99 : @JulzOa Valutazioni oneste: Tomori forte deve crescere ancora -Kjaer molto forte -Hernandez fenomeno davanti pippon… - albitaroni_ : mbappe simile a leao solo se ti fumi il crack dalla bottiglietta e li vedi bianchi coi capelli biondi -

... Tonali può diventare il play azzurro dei prossimi dieci anni e, sì tenetevi forte, può diventare il miglior giocatore del nostro campionato, ilche l'Europa verrà a cercare per portarcelo ...Altri gongolano: 'È semplicemente un', oppure 'Voglio vederlo sempre in campo'. E Diletta non ha dubbi sulle intenzioni del portoghese: 'Dall'espressione di, si capisce che era un cross ...Per Paolo Maldini la vera missione stagionale sarà trattenere Leao: nel mentre il portoghese stupisce e trascina i rossoneri ...L'ex Lille è già a quota 7 reti in tutte le competizioni, stesso bottino di tutta la stagione scorsa: col Genoa ha tolto le castagne dal fuoco.