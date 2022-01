Inflazione 2021 all' 1 | 9% trainata dagli energetici | la più alta dal 2012

Advertising

Agenzia_Ansa : L'inflazione, come previsto, aumenta dello 0,4% a dicembre portando l'indice al 3,9% su base annua #ANSA - istat_it : Prezzi al consumo: a dicembre inflazione al 3,9% da 3,7% del mese precedente (confermata la stima preliminare). In… - TgLa7 : #Istat: prezzi, inflazione 2021 all'1,9%, più alta dal 2012 trainata dai prezzi energetici - ParliamoDiNews : Nel 2021 inflazione all`1,9%, dato più alto dal 2012 – Libero Quotidiano #inflazione #all19% #dato #alto #libero… - infoitinterno : Inflazione, Istat: “Nel 2021 all’1,9%”. Mai così alta dal 2012 -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione 2021

...8%, diversamente da quanto accaduto per il, quando fu - 0,1%. Quanto al mese di dicembre, l'ulteriore accelerazione dell'su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei ...Tuttavia, l'evidente rallentamento del Pil cinese nel quarto trimestre delevidenzia i ... Nella giornata di mercoledì 19 gennaio si guarda all'nel Regno Unito, ma anche al mondo ...I beni del carrello della spesa da +1.2% al 2,4%. Tornano a crescere i prezzi al consumo: a dicembre, secondo i dati Istat, l’inflazione ha registrato l’aumento medio annuo più forte dal 2012: +1.9%.Istat: inflazione 2021 all’1,9 %, la più alta dal 2012: trainata dai prezzi energetici In base ai dati Istat, nel 2021, dopo la flessione del 2020 (-0,2%), i prezzi al consumo tornano a crescere in me ...