"Il neofemminismo sbaglia a voler aggirare le vie della giustizia”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Franc-Tireur – Lei è stata, ed è ancora, una figura importante del femminismo. Ha scritto per dieci anni su Les Temps modernes, ha militato nel Mouvement de libération des femmes (Mlf) e lavorato sulla questione del sessismo ordinario con Simone de Beauvoir. Sono grandi lotte, che richiedono molto coraggio. Ce ne vuole altrettanto oggi per difendere la causa delle donne? Liliane Kandel – Anzitutto, per noi, non è mai stata una questione di coraggio. Gli anni di militanza nel Mlf, che erano la prosecuzione del maggio ’68, sono stati assolutamente meravigliosi. L’unico momento in cui ci siamo dette che probabilmente stavamo correndo dei rischi è in occasione del manifesto delle 343 (“puttane”, grazie Charlie). Non sapevamo realmente come avrebbe potuto reagire il potere. E’ tra l’altro una delle ragioni per cui molte donne famose hanno firmato. Era difficile coinvolgere Simone de ...