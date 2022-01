Il Manifesto Arcobaleno di PiùEuropa contro l’omolesbobitransfobia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’approvazione della legge sulle unioni civili prima, l’ampio risalto mediatico, ma con fine ingloriosa, del ddlomolesbobitransfobia, misoginia e abilismo (più noto come lo Zan) poi, hanno consolidato nella pubblica opinione e in larga parte del variegato universo rainbow la narrazione di un Partito democratico unico promotore e vindice dei diritti delle persone Lgbti+. Narrazione che, oltre a certi comprensibili entusiasmi, presenta numerosi elementi di fondatezza. Ma, non di meno, andrebbe sfrondata di molti allori e ridimensionata. Perché la mitopoiesi, anche in politica, è sì affascinante ma pericolosa come Scilla e Cariddi: può divorare o risucchiare le menti di chi ne cade in balia rendendo così le stesse inabili a ogni operazione interpretativa e valutativa del reale. La mancata approvazione degli articoli del ddl Zan, accompagnata il 27 ottobre ...