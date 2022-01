Firenze: Ruota panoramica «smontata» dal soprintendente. Pessina nuovo «signor no». Rammarico di Nardella (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche la Ruota panoramica, montata alla Fortezza da Basso per la gioia dei fiorentini durante le feste di Natale, non piace al soprindente Pessina, che ha nmegato la proroga per 45 giorni della piacevole attrazione. Ecco, Pessina sembra reincarnare il famoso «signor no» delle trasmissioni di Mike Bongiorno. No alla Ruota panoramica, dopo i no allo stadio e alle pensiline della tramvia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche la, montata alla Fortezza da Basso per la gioia dei fiorentini durante le feste di Natale, non piace al soprindente, che ha nmegato la proroga per 45 giorni della piacevole attrazione. Ecco,sembra reincarnare il famoso «no» delle trasmissioni di Mike Bongiorno. No alla, dopo i no allo stadio e alle pensiline della tramvia L'articolo proviene daPost.

Carlito52435567 : @DarioNardella Chi non vuole una Firenze luna park ringrazia. Le feste sono finite. Abbiamo tutti incartato il pres… - Fiorentina_ole : RT @StefanoRossi_: Domani sarà smontata la ruota panoramica della Fortezza da Basso. Il soprintendente Pessina non ha accolto la richiesta… - giannattasius : RT @StefanoRossi_: Domani sarà smontata la ruota panoramica della Fortezza da Basso. Il soprintendente Pessina non ha accolto la richiesta… - pizzico76 : Una città che amo ma che dimostra di non voler essere mai al passo coi tempi: dall'annosa vicenda stadio alla ruota… - Massimo415 : @DarioNardella meno male la smontano. Dopo aver rovinato lo skyline con il palagiustizia, ci mancava la ruota. Va b… -