Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: un esordio dal 1? nel Genoa! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la pesante batosta di Torino, la Fiorentina di Vincenzo Italiano cerca risposte concrete per continuare la sua ottima stagione. Lo fa contro un avversario, il Genoa, che non gode di ottima salute. Oltretutto, sulla panchina del Grifone, siederà per la prima volta Abdoulay Konko, momentaneamente scelto per sostituire Andriy Shevchenko. L’allenatore viola decide di affidarsi a nuovi volti per riprendere il giusto cammino, il tecnico ad interim dei rossoblu, orfano di molti giocatori, lancia dal 1? il neo arrivato Calafiori: Fiorentina (4-3-3) Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Genoa (4-3-1-2) Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Portanova; Destro, Yeboah. POTREBBE INTERESSARTI: ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la pesante batosta di Torino, ladi Vincenzo Italiano cerca risposte concrete per continuare la sua ottima stagione. Lo fa contro un avversario, il, che non gode di ottima salute. Oltretutto, sulla panchina del Grifone, siederà per la prima volta Abdoulay Konko, momentaneamente scelto per sostituire Andriy Shevchenko. L’allenatore viola decide di affidarsi a nuovi volti per riprendere il giusto cammino, il tecnico ad interim dei rossoblu, orfano di molti giocatori, lancia dal 1? il neo arrivato Calafiori:(4-3-3) Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara.(4-3-1-2) Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Portanova; Destro, Yeboah. POTREBBE INTERESSARTI: ...

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - Fiorentina_ole : RT @acffiorentina: FORMAZIONE ?? Il nostro XI contro il Genoa ?? Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola ?? #FiorentinaGenoa https://t.co… - sscalcionapoli1 : Serie A – Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: Vlahovic c’è, debutto per Calafiori - rendina84 : RT @TuttoFanta: Formazioni ufficiali #FiorentinaGenoa - ballspinning : ???? #SerieA Round 22 20:45 #Fiorentina - #Genoa ?? Fabio Maresca ??? Artemio Franchi, Florence ?? #ArenaSport ????????… -