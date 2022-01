Dopo il phishing | la nuova generazione di truffe è quella con il QR Code

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Fidarsi è bene, controllare è meglio. L’ultimo decennio digitale ha fatto alzare le antenne sui tentativi (spesso riusciti) di raggiro online. La pratica più comune – senza andare a scomodare gli attacchi ransomware che hanno altre dinamiche – èdel: una mail, che apparentemente arriva da canali ufficiali (di banche, società, aziende e a volta anche di istituzioni), che ha come unico obiettivo quello di invitare il destinatario a cliccare su un link malevolo chiedendo di inserire i propri dati (spesso bancari o di pagamento). Ma ora che si è deliberato l’ampio utilizzo di una“tecnologia”, ecco comparire anche i primi esempi diattraverso i QR. LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo ai dati SIAE al centro di una fuga a ottobre In Italia abbiamo imparato a conoscere ...

Advertising

giornalettismo : Occhio a cosa si scansiona #QRcode -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo phishing

Analogamente una 32enne viadanese,essersi accordata per l'affitto di una stanza in un albergo ... Questa tipologia di attività predatoria, detta "" , con cui vengono chiesti dati bancari ......00 euro un inserzionista del sito subito.it,aver pubblicizzato la vendita di una coppia di ... il cosiddetto; seguire, nel caso della piattaforma che lo consentano, il processo di ...Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione sono consultabili accedendo direttamente al sito www.inps.it e che l'Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di ...Anzi, gli episodi, perché a lanciare l'allarme sono sia l'Agenzia delle Entrate, sia l'INPS. Entrambe denunciano tentativi di phishing che si concretizzano in mail inviate dai truffatori - che si spac ...