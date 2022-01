Delitti in paradiso, Freedom o Dagonheart 2? La tv del 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 17 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. Nel secondo, l’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini… Su RaiDue alle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. Nel secondo, l’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini… Su RaiDue alle ...

