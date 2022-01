Delia Duran | confessione shock al Grande Fratello Vip | “Io e Alex a letto con un’altra donna”

Advertising

ParliamoDiNews : Delia Duran vuota il sacco su Alex e Soleil, c`è un segreto:`Nessuno lo sa` #delia #duran #vuota #sacco #alex… - Elisa60388018 : RT @thepostea: Soleil Sorge conosce un segreto su Alex Belli e Delia Duran: “Nessuno lo sa” #GFVip #Soleil - thepostea : Soleil Sorge conosce un segreto su Alex Belli e Delia Duran: “Nessuno lo sa” #GFVip #Soleil - instaNewsIT : La reazione di Alex Belli #gfvip - zazoomblog : Delia Duran e Alex Belli confessioni hot: dal threesome a quel rapporto in casa… - #Delia #Duran #Belli… -

continua a parlare del rapporto tra il marito Alex Belli e la sua coinquilina Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, ribadendo ancora una volta ciò che lei da tempo continua ad asserire in ...... Alessandro Basciano nelle ultime ore è tornato a confrontarsi con i suoi inquilini ed in modo particolare con Giacomo Urtis e. Il ragazzo ha ammesso la sua eccessiva impulsività che lo ...La tensione, nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre più alle stelle. Soleil Sorge, con l'ingresso di Delia Duran nel loft di Cinecittà, è in crisi e ...“Alex Belli? Un narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna” afferma con una certa decisione Nathalie Caldonazzo che poi aggiunge: “Urla poi, che ca**o ...