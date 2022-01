Covid: Milano, Salone del Mobile slitta a giugno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno. Per organizzare una 60esima edizione del Salone "che rispecchi in pieno il valore della manifestazione", il cda di Federlegno-Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna, che si terrà dal 7 al 12 giugno. “La decisione di posticipare l'evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all'intera community internazionale dell'arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest'anno si presenterà ricca di novità e che, oltre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gen. (Adnkronos) - Ildeldi. Per organizzare una 60esima edizione del"che rispecchi in pieno il valore della manifestazione", il cda di Federlegno-Arredo Eventi, in accordo con Fiera, ha deliberato lo spostamento della rassegna, che si terrà dal 7 al 12. “La decisione di posticipare l'evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all'intera community internazionale dell'arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest'anno si presenterà ricca di novità e che, oltre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in ...

Advertising

DavidPuente : Le teorie infondate del Nobel Montagnier durante l'evento No Green pass di Milano (dagli antibiotici e i batteri ai… - DavidPuente : 1/ Stramezzi che interviene all'evento di Paragone a Milano. «Le cure ci sono» dice, senza fornire alcuna prova in… - Open_gol : In passato sosteneva l'utilità degli antibiotici contro l'autismo - benedetto49 : Covid No Vax, Silvio Garattini: 'Basta cortei senza mascherina' - PorcodelMolente : Il Salone del Mobile di Milano rinviato a giugno: l’emergenza Covid fa slittare la fiera del design… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano Osservatorio Focus2R, boom delle due ruote, ma le amministrazioni ... ... Milano, Parma, Genova e Torino. Da sei anni l'indagine , che parte con un questionario inviato ...a ciclisti urbani e motociclisti e in questa edizione si concentra sulla mobilità in epoca Covid. I ...

Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari ...- Osorio in seguito alle accuse di aver trasgredito alcune norme sulla quarantena per il Covid - 19. Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+2,73%), Moncler (+1,79%), Buzzi Unicem (+1,...

Covid Milano, Istituto Auxologico: pazienti positivi dopo l’accettazione. «Niente operazione, tornate a... Corriere Milano Covid: Milano, Salone del Mobile slitta a giugno Milano, 17 gen. Il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno. Per organizzare una 60esima edizione del Salone "che rispecchi in pieno il valore della manifest ...

Omicron 2 è pericolosa? Pregliasco: «Sotto-variante tutta da scoprire, restiamo in campana» Mentre la variante Omicron sembra rallentare la sua corsa, potrebbe essere già il momento di fare i conti con la sua sotto-variante, la Omicron 2. La nuova evoluzione del Covid, ...

..., Parma, Genova e Torino. Da sei anni l'indagine , che parte con un questionario inviato ...a ciclisti urbani e motociclisti e in questa edizione si concentra sulla mobilità in epoca. I ......- Osorio in seguito alle accuse di aver trasgredito alcune norme sulla quarantena per il- 19. Tra i best performers di, in evidenza Tenaris (+2,73%), Moncler (+1,79%), Buzzi Unicem (+1,...Milano, 17 gen. Il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno. Per organizzare una 60esima edizione del Salone "che rispecchi in pieno il valore della manifest ...Mentre la variante Omicron sembra rallentare la sua corsa, potrebbe essere già il momento di fare i conti con la sua sotto-variante, la Omicron 2. La nuova evoluzione del Covid, ...