Concordia: l'ultimo viaggio in arrivo su Disney+ (Di lunedì 17 gennaio 2022) National Geographic Channel ha realizzato un accurato ed immersivo documentario sulla famosa nave Costa Concordia. Assistiamo al grande lavoro pratico e tecnologico svolto durante il suo recupero dal mare. Dal 12 gennaio 2022 sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney "Concordia: l'ultimo viaggio" è in arrivo su Disney+. Dal prossimo 12 gennaio 2022 potremo assistere a questo accurato ed importante lavoro realizzato dal National Geographic Channel. Potrebbe sembrare un capitolo non proprio piacevole quello della materia in questione, considerando che non si ricorda un momento storico particolarmente gioioso. Allo stesso tempo, però, questo documentario elegante ha di per sé una consapevolezza poetica nella narrazione che vale la pena seguire. Offre allo spettatore un ... Leggi su tuttotek

